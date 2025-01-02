"Очень простая схема": аналитик оценил в процентах вероятность окончания войны в 2025 году

Партнеры могут нажать на Украину

Война в Украине может закончиться в 2025 году. Вероятность этого составляет 40 процентов.

Такое мнение высказал политический аналитик Игорь Тышкевич в интервью "Телеграфу" под названием "Если Зеленский скажет Трампу "нет": три сценария завершения войны в 2025 году".

"Сейчас инаугурация Трампа, первый цикл договоренностей с ключевыми партнерами (это два месяца), соответственно, первая возможность выхода на какие-либо договоренности с нами в начале весны", — отметил эксперт.

По словам Тишкевича, в случае, если Украина откажется от предложения партнеров, на Киев начнут давить. В то же время он считает, что в случае отказа главы России Владимира Путина, Запад будет давить на него.

"Добавляем два-три месяца и это середина лета. Если нет, тогда возможна затяжка или до конца осени, или до следующего года. Очень простая схема", — подчеркнул аналитик.

Напомним, глава России Владимир Путин отверг мирный план, разрабатываемый командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он предусматривает отсрочку членства Украины в НАТО как минимум на 10 лет как одно из условий прекращения войны.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению корреспондента Sky News Ивора Беннетта, работающего в России, в 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена. Он отмечает, что в случае прекращения боевых действий, конфликт между двумя странами будет просто заморожен.