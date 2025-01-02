Завершение войны, гарантии от США и не только. Что сказал Зеленский в первом интервью 2025 года

Интервью Владимира Зеленского стало первым после наступления Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью украинским журналистам после наступления Нового, 2025 года. Он пообщался с представителями телемарафона "Единые новости".

Полное видео интервью опубликовано на YouTube-канале Офиса президента. Вместе с Зеленским в беседе приняла участие и его супруга Елена — они ответили на вопросы журналистов.

В основном беседа шла на темы российско-украинской войны, а также об оказании Украине военной помощи со стороны западных союзников, включая США.

Война

Как отметил Зеленский, Украина в 2024 году сорвала планы России по наступлению на Харьков, Сумы и Запорожье с последующей оккупацией данных населенных пунктов. В то же время Кремль сосредоточил на востоке Украины больше своих военных, чем ранее.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Зеленский отметил, что без участия США эти гарантии будут слабыми.

Военная помощь и диалог с Трампом

"Горячая" фаза войны может завершиться в том случае, если Дональд Трамп будет иметь сильную позицию, убежден Зеленский. В то же время его слова о том, что "войну можно остановить за 1 день", сейчас не имеют под собой основания. Для того, чтобы остановить Путина, Украине нужны соответствующие фактическое оружие, фактическая армия и фактический пакет дальнобойных возможностей.

Зеленский отметил, что после инаугурации Трампа он встретится с ним. Также он не исключил контактов между Трампом и российскими представителями.

Отвечая на вопрос, когда в Украине будут выборы, Зеленский заявил, что это случится после отмены военного положения.

Ранее "Телеграф" писал, что издание Financial Times опубликовало прогноз на 2025 год, в котором также есть блок об отношениях России и Украины. А точнее, будет ли мир между этими странами.