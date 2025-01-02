Внедрят ли экономическое бронирование в Украине в 2025 году? Депутат дала ответ

По словам Янченко, Генштаб не дает ввести экономическое бронирование

Существуют очень слабые шансы на то, что в 2025 году в Украине будет введено экономическое бронирование от мобилизации, хотя оно крайне необходимо для экономики страны.

Генштаб успешно блокирует все попытки ввести экономическое бронирование. Об этом в эфире "Телеграфа" рассказала народный депутат Украины Галина Янченко.

"Боюсь, что особых изменений в 2025 году не будет. Мы видим, как последние год-полтора фактически Генштаб блокирует все попытки ввести любую модель экономического бронирования, хотя она критически нужна", – сказала нардеп.

Она вспомнила премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который говорил, что битвы выигрываются войском, а войны экономикой.

"Если мы не сохраним экономику, то у нас просто не будет возможности ни продолжать фактически обороняться, ни вообще жить в нашей стране. Поэтому экономическое бронирование нужно, но я не уверена что у нас получится дожать его в следующем году к сожалению", – резюмировала Янченко.

Ранее директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко заявил, что новые правила бронирования работников критически важных предприятий, которые предусматривают выплату забронированному работнику зарплаты минимум 20 тысяч гривен и отсутствие налоговых долгов у предприятия – это облегченная форма экономического бронирования.