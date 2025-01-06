Некоторым из украинцев предусмотрены деньги ко дню рождения: где можно подать заявление

По случаю дня рождения жители Ивано-Франковской общины рассчитывают на выплаты из городского бюджета

Жители Ивано-Франковского общества рассчитывают на выплаты ко дню своего рождения, однако их смогут получить лишь некоторые категории украинцев.

Чтобы получить денежное начисление из городского бюджета, лицам, имеющим право на него, необходимо обратиться в ЦПАУ (Ред. в укр. вар. ЦНАП) или подать заявку онлайн. Об этом рассказал городской голова Руслан Марцинкив.

Для 457 детей военных утвердили выплаты ко Дню рождения на сумму 479 000 гривен. В 2024 году такие выплаты утвердили для 1929 детей на общую сумму 1 846 500 гривен.

В то же время, на такую выплату имеют право лица "золотого возраста" (от 70 лет). В текущем году помощь общую сумму 1 627 500 гривен выделили для 2893 жителей. В прошлом году такие выплаты утвердили для 16519 человек на сумму 9393000 гривен.

Кроме того, помощь получат лица с инвалидностью I и II групп. В настоящее время такое начисление будет осуществлено для 427 человек. В прошлом году такие выплаты утвердили для 2126 человек на сумму 1 063 000 гривен.

Для того чтобы получить такую выплату, нужно подать заявление в любое отделение ЦПАУ общины. Написать заявление можно также онлайн на сайте в разделе "Сервисы", пояснил мэр.

Список необходимых документов:

Для оформления начисления заявителю необходимо подать:

копию паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию справки внутри перемещенного лица (при обращении этой категории лиц);

реквизиты счета, открытого в банке;

копию справки МСЭК (для лиц с инвалидностью I или II группы).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из украинцев может получить почти 11 тысяч гривен денежной помощи в 2025 году.