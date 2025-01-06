Кто может получать выплаты вместо пенсионеров и что для этого нужно

Выплаты могут производиться другим лицам, если пенсионер оформит доверенность

В Украине пенсионеры могут оформить выплату по доверенности сроком на один календарный год (12 месяцев). Чтобы оформить ее, пожилому лицу необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд.

Пенсия может начисляться по доверенности по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Количество месяцев, во время которых будет производиться выплата, определяется в документе, однако срок действия такого документа не может превышать 12 месяцев.

После истечения 12 месяцев пенсионеру самостоятельно следует обратиться в ПФУ, чтобы подать заявление о продлении выплаты пенсионного начисления за доверенностью.

Выплата такой пенсии начинается с месяца, следующего после подачи заявления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в 2025 году предусматриваются изменения в пенсионных начислениях, в частности, увеличится норма стажа для выхода на пенсию, размер выплат, превышающий максимальный, урежут, будут списывать средства с карт переселенцев и т.д.