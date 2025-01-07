Сверхвысокие пенсии урежут в 2025 году? Кого коснется пересчет выплат

Пенсии по закону формируются в размере 60-70% от зарплаты

Уже в 2025 году пенсионеров в Украине ожидает немало изменений, в частности они коснутся и урезания выплат от государства. В первую очередь, будет снижен размер сверхвысоких пенсий, но это коснется не всех.

"Телеграф" расскажет, на сколько и кому урежут пенсию в 2025 году. Отмечается, что эти изменения коснутся всех, кроме ветеранов боевых действий.

Правительство постановило, что с 3 января 2025 года все пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов (23 610 гривен) будут регулироваться коэффициентами.

Основные коэффициенты:

0,5 – для части пенсии, превышающей 10, но не превышающей 11 прожиточных минимумов.

0,4 – для части от 11 до 13 минимумов.

0,3 – для части от 13 до 17 минимумов.

0,2 – для части от 17 до 21 минимума.

0,1 – для части, превышающей 21 минимум.

Эти ограничения действуют по специальным законам, таким как "О государственной службе", "О прокуратуре" и другими.

Кого не коснутся ограничения

Без применения коэффициентов продолжат получать пенсии ветераны АТО, а также защищавшие Украину от российской агрессии.

К тому же по состоянию на ноябрь 2024 количество пенсионеров с выплатами свыше 23 610 гривен составило 24,6 тысячи человек. А ежемесячные расходы на их пенсии составили 9,9 млрд гривен из общих 60 млрд гривен, выделенных на пенсионные выплаты. При этом всего за 2024 год на сверхвысокие пенсии было израсходовано 119,3 млрд гривен.

В то же время, Конституционный суд отменил ограничения на максимальный размер пенсий для некоторых категорий. Это повлекло более 670 тысяч судебных исков о перерасчете пенсий, по которым за последние 5 лет уже выплачено 96 млрд гривен, а еще 74 млрд гривен остается задолженностью Пенсионного фонда.

Заметим, что пенсии по закону формируются в размере 60-70% от зарплаты, поэтому у некоторых людей они превышают даже 20 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при каких условиях пенсионера могут лишить выплаты в Украине.