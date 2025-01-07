С 42 до 47 грн до конца этого года: что прогнозирует эксперт

К концу 2025 года курс американской валюты значительно вырастет

На валютном рынке Украины к концу 2024 года курс доллара пересек границу в 42 гривны. Эксперт прогнозирует, что к концу 2025 показатели могут постепенно подняться до 47 гривен.

В Государственном бюджете на 2025 год предусмотрено, что курс доллара составит 45 гривен. Однако, не смотря на это, как сообщил Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба в эфире Ранок.LIVE, американская валюта может подорожать до 47 гривен.

По словам Пендзина, основным и единственным продавцом валюты в Украине является Национальный банк, следящий за курсом доллара. Он добавляет, что в настоящее время в нашей стране отсутствует валютный рынок в обычном смысле.

"В нормальных условиях есть много продавцов валюты — экспортеры, и много покупателей — импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок", – объяснил он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 7 января

По данным портала Минфин, во вторник, 7 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,0 грн (покупка) и 42,70 (продажа). Наличный курс — 42,70 (покупка) и 42,70 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,1959 грн.

Ранее Телеграф писал о том, чего ожидать от курса доллара на этой неделе в Украине.