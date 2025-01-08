Популярный овощ борщевого набора не собирается дешеветь. Местами цена достигла выше 40 грн

В прошлом году картофель бил ценовые рекорды и стоимость продолжает расти в 2025 году

Стоимость картофеля на украинском рынке в 2024 году значительно выросла и побила рекорд. Несмотря на попытки стабилизировать цены, овощ продолжает дорожать в текущем году и в некоторых магазинах его можно приобрести более чем за 40 гривен.

По словам ученой Института аграрной экономики Инны Сало в комментарии для "24 Канала", цены на картофель на внутреннем рынке-2024 значительно выросли. Однако к концу ноября-началу декабря произошла стабилизация цен с помощью импортной продукции.

Согласно данным "Минфина", средняя стоимость картофеля сейчас 34,70 гривен. Ученая говорит, что это дважды превышает показатель в 16 гривен, если сравнивать с 2023 годом.

"Розовый картофель, сорта которого лучше сохраняют форму и имеют более плотную текстуру, до 15% дороже желтой или белой. Сейчас она стоит 37,64 гривны за килограмм", — добавила она.

В то же время средняя стоимость картофеля молодого в январе составляет 41,90 гривны, а в декабре он был дороже на 0,17 гривны, то есть стоил 42,07 гривны.

Тем временем цена на картофель розовый сейчас составляет 35,90 гривны. Месяцем ранее ценник был 34,17 гривны, то есть меньшим на 1,73 гривны.

Ранее "Телеграф" писал о том, как за месяц изменилась стоимость на три популярных фрукта. Местами разница составила более 40 гривен.