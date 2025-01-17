Популярный украинский фрукт не собирается дешеветь в ближайшее время
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Стоимость яблок в Украине существенно выросла и эксперт говорит, что это связано сразу с тремя факторами
На украинском рынке популярный фрукт продолжает бить ценовые рекорды. В течение сезона некоторые сорта яблок подорожали на 90%, и высокие цены продолжат держаться в ближайшее время.
Основными причинами удорожания стали неблагоприятная погода, расходы на электроэнергию, топливо и оплату труда, а также уменьшение урожая яблок по сравнению с прошлым годом. Об этом "Телеграфу" сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.
Кроме Украины, снижение урожайности произошло и на рынке Европы, что также повлияло на экспорт. В то же время производители все чаще отправляют качественную продукцию за границу или придерживают ее до весны, что дополнительно влияет на рост цены.
Согласно ее прогнозу, цены на яблоки будут оставаться стабильно высокими в течение ближайшего времени. Ценообразование будет зависеть от погоды, количества насаждений и урожайности, а также экономической ситуации в стране.
Однако есть вероятность, что стоимость будет падать весной, когда на рынок выйдут запасы, хранившиеся на складах.
Ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцам готовиться к новым возможным ценам на популярные продукты — картофель, капусту, морковь, лук, хлеб и яйца.