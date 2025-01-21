Не достигнет и 2 тыс грн? Какая будет пенсия, если выйти в 65 лет с минимальным стажем
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Минимальный стаж в Украине для оформления пенсии должен быть 15 лет
Сумма пенсионной выплаты в Украине колеблется в зависимости от нескольких важных факторов, в частности, страхового стажа и заработной платы. Однако если норма страхового стажа будет минимальной, то и выплата окажется низкой.
Украинцам, которые в 2025 году решили выйти на пенсию в 65 лет с минимальной нормой страхового стажа, стоит ожидать выплаты, которая не превысит и 2 тысяч гривен. Сумму предстоящей пенсионной выплаты "Телеграф" узнал с помощью пенсионного калькулятора.
Следует напомнить, что оформить пенсию в 65 лет в Украине можно при наличии от 15 до 22 лет страхового стажа. Каждый год этот показатель будет расти и в 2028 году составит от 15 до 25 лет.
Какой будет сумма пенсии у 65-летних мужчины или женщины в 2025 году
Согласно расчету пенсионного калькулятора, у мужчины, который в 65 лет решил оформить пенсию с минимальным стажем и заработной платой в 10 тысяч гривен, ежемесячная выплата будет составлять 1643 гривны.
Что касается женщины, то она рассчитывает на ту же сумму — 1643 гривны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую пенсию можно рассчитывать, если у лица нет стажа.