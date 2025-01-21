Не достигнет и 2 тыс грн? Какая будет пенсия, если выйти в 65 лет с минимальным стажем

Минимальный стаж в Украине для оформления пенсии должен быть 15 лет

Сумма пенсионной выплаты в Украине колеблется в зависимости от нескольких важных факторов, в частности, страхового стажа и заработной платы. Однако если норма страхового стажа будет минимальной, то и выплата окажется низкой.

Украинцам, которые в 2025 году решили выйти на пенсию в 65 лет с минимальной нормой страхового стажа, стоит ожидать выплаты, которая не превысит и 2 тысяч гривен. Сумму предстоящей пенсионной выплаты "Телеграф" узнал с помощью пенсионного калькулятора.

Следует напомнить, что оформить пенсию в 65 лет в Украине можно при наличии от 15 до 22 лет страхового стажа. Каждый год этот показатель будет расти и в 2028 году составит от 15 до 25 лет.

Какой будет сумма пенсии у 65-летних мужчины или женщины в 2025 году

Согласно расчету пенсионного калькулятора, у мужчины, который в 65 лет решил оформить пенсию с минимальным стажем и заработной платой в 10 тысяч гривен, ежемесячная выплата будет составлять 1643 гривны.

Что касается женщины, то она рассчитывает на ту же сумму — 1643 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую пенсию можно рассчитывать, если у лица нет стажа.