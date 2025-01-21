Курс снова приблизится к 43? Как может подорожать доллар на этой неделе

До 26 января наличный курс не превысит 42,90 гривен

На текущей неделе курс доллара может вырасти до 42,90 гривны из-за определенных факторов, в том числе инаугурации президента США.

Как пояснила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает "24 Канал", на этой неделе должно состояться заседание монетарного комитета НБУ и принятие правлением регулятора решения по учетной ставке и процентной политике. Такие действия могут повлиять на курс.

Она прогнозирует, что наличный курс доллара 21-26 января будет колебаться в пределах 42,50-42,90 гривен.

Кроме того, показатели также могут "ощутить" на себе инаугурацию нового президента США, а именно его заявления или действия, предположительно повлияющие на спрос и предложение валюты.

Курс доллара в Украине на 21 января

По данным портала "Минфин", во вторник, 21 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,10 грн (покупка) и 42,65 (продажа). Наличный курс — 42,60 (покупка) и 42,64 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,1551 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, до каких показателей может возрасти курс доллара в течение 2025 года.