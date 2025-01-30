Боголюбову с Коломойским не удастся спрятать миллиард долларов в офшорах с помощью схематоза – Мартынов

Бывший совладелец "ПриватБанка" Алексей Мартынов убежден, что британская Фемида не позволит Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому скрыть активы более чем на 1 млрд долларов с помощью схемы с прекращением деятельности их компаний.

Как пишет Мартынов на своей странице в Facebook , речь идет о схеме, которую прямо сейчас проворачивают олигархи в рамках рассмотрения дела по иску "ПриватБанка" к бывшим владельцам в Лондоне.

"Боголюбов отказался уплатить копеечные регистрационные взносы за своего партнера Коломойского, что привело к исключению из реестров десятков компаний с совокупным капиталом более 1 млрд долларов. Простыми словами, это делается для того, чтобы "ПриватБанк" не смог взыскать активы "несуществующих" компаний по решению суда. Однако, в законодательстве Британских Виргинских островов предусмотрено возвращение компаний даже через 10 лет после их исключения, как только взносы будут уплачены, на что и надеются бизнес-партнеры Боголюбов и Коломойский», — отмечает Мартынов.

По его мнению, вышеописанная схема проводится Боголюбовым и Коломойским в рамках одной кампании спасения награбленного в "ПриватБанке".

"То же касается печально известного порта "Бориваж" (тоже подпадает под "freezing order"), который от правосудия пытаются спасти руками Сергея Тигипко", — считает бывший совладелец "ПриватБанка".

По словам Мартынова, адвокат Боголюбова через подконтрольные Коломойскому медиаресурсы пытается убеждать, что разоблачение журналистами схемы сокрытия 1 млрд долларов в офшорах – это якобы манипуляция.

"То есть пользоваться медиаплощадками партнера можно, а оплатить его долю в несколько сот долларов в совместных компаниях "жаба задавила"?" — отмечает бывший совладелец "ПриватБанка".

Впрочем, убежден Мартынов, британская система правосудия не будет столь же лояльна Боголюбову с Коломойским, как украинская. И об этом уже свидетельствуют решения Высокого суда Лондона, который фактически обязал Боголюбова возобновить деятельность его компаний, где зависло более 1 млрд долларов.

"В настоящее время Высокий суд Лондона обязал Боголюбова возобновить деятельность компаний и официально об этом отчитаться. С британским правосудием не удастся крутить наперстки, как привыкли делать с украинским", — резюмирует Мартынов.