Боголюбову з Коломойським не вдасться сховати мільярд доларів в офшорах за допомогою схематозу – Мартинов

Колишній співвласник "ПриватБанку" Олексій Мартинов переконаний, що британська Феміда не дозволить Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському приховати активи на понад 1 млрд доларів за допомогою схеми з припиненням діяльності їх компаній.

Як пише Мартинов на своїй сторінці у Facebook , мова йде про схему, яку просто зараз провертають олігархи в рамках розгляду справи за позовом "ПриватБанку" до колишніх власників у Лондоні.

"Боголюбов відмовився сплатити копійчані реєстраційні внески за свого партнера Коломойського, що призвело до виключення з реєстрів десятків компаній з сукупним капіталом понад 1 млрд доларів. Простими словами, це робиться для того, щоб "ПриватБанк" не зміг стягнути активи "неіснуючих" компаній за рішенням суду. Однак, у законодавстві Британських Віргінських островів передбачено повернення компаній навіть через 10 років після їх виключення, щойно внески буде сплачено, на що і сподіваються бізнес-партнери Боголюбов і Коломойський", — зазначає Мартинов.

На його думку, вищеописана схема проводиться Боголюбовим та Коломойським в рамках однієї кампанії порятунку награбованого в "ПриватБанку".

"Те ж стосується сумнозвісного порту "Боріваж" (теж підпадає під "freezing order"), який від правосуддя намагаються врятувати руками Сергія Тігіпка", — вважає колишній співвласник "ПриватБанку".

За словами Мартинова, наразі адвокат Боголюбова через підконтрольні Коломойському медіаресурси намагається переконувати, що викриття журналістами схеми приховання 1 млрд доларів в офшорах – це начебто маніпуляція.

"Тобто користуватися медіамайданчиками партнера можна, а сплатити його частку в кількасот доларів в спільних компаніях "жаба задавила"?" — зазначає колишній співвласник "ПриватБанку".

Втім, переконаний Мартинов, британська система правосуддя не буде настільки ж лояльною до Боголюбова з Коломойським, як українська. І про це вже свідчать рішення Високого суду Лондона, який, фактично, зобов’язав Боголюбова відновити діяльність його компаній, де зависло понад 1 млрд доларів.

"Наразі Високий суд Лондона зобов’язав Боголюбова відновити діяльність компаній та офіційно про це відзвітуватися. З британським правосуддям не вдасться крутити наперстки, як звикли робити з українським", — резюмує Мартинов.