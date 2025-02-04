Сумма выросла почти вдвое. Сколько бы вы получили в 2025, если бы 100 долларов "пролежали" 5 лет

В течение пяти лет курс доллара рос, поэтому, соответственно, и при обмене валюты сумма будет выше

Украинцы, как правило, сохраняют собственные сбережения дома. Однако вариант, когда покупаешь валюту, прячешь ее "под матрас" и ждешь год, два или пять, не принесет заветное богатство.

Сколько можно было бы заработать в начале 2025, если купить валюту в 2020 году, разбирался "Телеграф". Для этого был использован конвертер валют от Минфина.

Сколько "стоили" 100 долларов в январе 2020 и 2025 годах

Пять лет назад за 100 долларов нужно было отдать 2455 гривен, по курсу продажи в 24,55 гривны. Если бы обменяли, то на руки можно было получить 2360 гривен, по курсу покупки в 23,60 гривны.

Однако в течение 5 лет показатели на валютном рынке росли и в январе 2025 года 100 долларов можно было приобрести за 42,45 гривны, то есть отдать банку 4245 гривен. Если говорится об обмене долларов на гривну, то по курсу 41,95 гривны лицо получило бы 4195 гривен.

То есть разница между этими суммами, которые бы мы получили в результате обмена долларов на гривну, за 5 лет составила 1835 гривен. То есть лицо почти ничего бы не заработало, ведь в Украине продолжается инфляция. Из-за регулярного роста цен на товары и услуги в стране происходит падение покупательной способности, а большинство людей вынуждены все чаще тратить ранее сэкономленные деньги.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, принесет ли депозит в гривне большую прибыль, чем 600 долларов, которые будут лежать год.