Сума виросла майже вдвічі. Скільки б ви отримали у 2025, аби 100 доларів "пролежали" 5 років

Упродовж п'яти років курс долара ріс, тому, відповідно, і при обміні валюти сума буде вищою

Українці, зазвичай, зберігають власні заощадження вдома. Однак варіант, коли купуєш валюту, ховаєш її "під матрацом" та чекаєш рік, два чи п'ять, не принесе омріяне багатство.

Скільки можна було б заробити на початку 2025 року, якщо купити валюту у 2020 році, розбирався "Телеграф". Для цього було використано конвертер валют від "Мінфіну".

Скільки "коштували" 100 доларів у січні 2020 та 2025 роках

П'ять років тому за 100 доларів потрібно було віддати 2455 гривень, за курсом продажу у 24,55 гривні. Якби обміняли, то на руки можна було отримати 2360 гривень, за курсом купівлі у 23,60 гривень.

Однак протягом 5 років показники на валютному ринку росли й у січні 2025 року 100 доларів можна було придбати за 42,45 гривні, тобто віддати банку 4245 гривень. Якщо мовиться про обмін доларів на гривню, то за курсом 41,95 гривні особа отримала б 4195 гривень.

Тобто різниця між цими сумами, які б ми отримали внаслідок обміну доларів на гривню, за 5 років склала 1835 гривень. Тобто особа майже нічого б не заробила, адже в Україні триває інфляція. Через регулярне зростання цін на товари та послуги в країні відбувається падіння купівельної спроможності, а більшість людей вимушені все частіше витрачати раніше заощаджені гроші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи принесе депозит у гривні більший прибуток, аніж 600 доларів, які будуть лежати рік.