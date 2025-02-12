Пенсия почти такая же, как и зарплата. Кто из украинцев будет получать такую выплату в 2025

Такая формула расчета пенсии происходит для одной категории граждан

Суммы пенсий некоторых лиц могут почти не отличаться от размера заработной платы, которую они получали до наступления права на пенсию. Такие же правила вычета выплаты действуют и для шахтеров.

При каких условиях работавшие в шахте украинцы могут оформить начисления на почти 17700 гривен, расскажет "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Чтобы иметь пенсию в 17690 гривен в феврале 2025 года, 60-летнему мужчине необходимо иметь в целом 35 лет стажа, где 15 лет — по профессии шахтера, а также его зарплата должна быть не менее 18788 гривен.

Такая зарплата является средним показателем по Украине, согласно данным Государственной службы статистики Украины, передает "Пятачок".

Стоит заметить, что такая сумма была вычислена без учета уязвимых категорий населения, в частности ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, увеличится ли сумма пенсионного начисления, если отсрочить его и решить дальше работать после получения права на выплату.