Точно в "плюс". Сколько бы вы заработали за месяц, если бы купили доллары в январе 2025

Даже за один месяц можно получить дополнительные деньги с обмена валют, но нужно следить за курсом

Есть разные варианты сбережений – откладывать гривну или доллар, класть валюту на депозит в банке или иметь разницу между покупкой и продажей доллара. Во время обмена валюты лицо тоже может получить небольшой заработок, даже если с момента покупки доллара прошел один месяц.

Каким был курс доллара в январе 2025 года, как он изменился за месяц и сколько заработали купившие его в тот период, расскажет "Телеграф". Данные были взяты из "Минфина".

Если месяцем ранее, а именно 19 января, украинец купил бы 100 долларов, то ему необходимо было отдать 4262,5 гривны, согласно курсу продаж в 42,6250 гривны.

За 30 дней курс доллара немножко упал. 19 февраля текущего года банк купил бы 100 долларов за 4205 гривен по курсу покупки в 42,05 гривны. То есть украинец на руки получил бы 4205 гривен.

Разница между этими суммами за месяц составила 122,5 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, принесет ли лучшую прибыль депозит в гривне в банке вместо 600 долларов, которые будут просто лежать дома в течение одного года.