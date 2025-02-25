Будет ли высокая пенсия у тех, кто оформит ее в 65 лет, имея 30 тыс грн зарплаты

Пенсия может достигать выше 8 тыс грн

Пенсия в Украине зависит не только от суммы заработной платы, но и от количества страхового стажа и возраста выхода на отдых. В определенных случаях сумма выплаты будет маленькой и ее повысить может только зарплата.

Каким ожидается пенсионное начисление для лиц, которые будут оформлять выплату в феврале 2025 года в 65 лет с зарплатой в 30 тысяч гривен, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Чтобы оформить выплату в 65 лет в 2025 году, нужно иметь от 15 до 22 лет стажа.

Представим, что в феврале текущего года 65-летний мужчина решил выйти на отдых. Он имеет всего 15 лет стажа, а его заработная плата составляет 30 тысяч гривен. Следовательно, его пенсия будет 4930 гривен.

Если размер страхового стажа 22 года, а зарплата такая же, то сумма пенсии — 8098 гривен.

Калькулятор высчитал сумму пенсии на общих условиях, без льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно иметь стажа, чтобы пенсия у мужчины была 10 тысяч гривен.