Семья из одного трудоспособного лица без детей. На какую выплату она рассчитывает

Сумма будет ниже прожиточного минимума

Малообеспеченные семьи в Украине при соблюдении определенных условий имеют право на помощь от государства. Однако не обязательно, чтобы семья имела детей или состояла из более чем 2 членов включительно.

Какой ожидается сумма выплаты для семьи, где есть только одно трудоспособное лицо, рассчитал специальный калькулятор на сайте "Пяточек", передает "Телеграф". Однако, чтобы получать эту помощь, мужчине или женщине необходимо соблюдать одно условие.

Если малообеспеченное домохозяйство состоит только из трудоспособного украинца, доход которого за полгода 0 гривен, то ему государством предусмотрено 1816,80 гривны помощи.

Но следует заметить, что сумма, которая была вычислена в калькуляторе, может отличаться от той, что назначит орган социальной защиты населения. Ведь сумма зависит не только от количества детей и лиц в семье, но и совокупного дохода, при вычете которого человек мог допустить ошибку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что то, что семья, где есть двое трудоспособных лиц, также имеет право на помощь из-за малообеспеченности.