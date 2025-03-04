Скрытые расходы электроэнергии: как "вампиры" бытовой техники воруют ваши деньги

Как, благодаря простым шагам, снизить затраты на электроэнергию

В условиях постоянного роста цен на электроэнергию, вопрос энергоэффективности становится все более актуальным. Ее принципы позволяют сэкономить сотни гривен в год.

В "Львовоблэнерго" поделились несколькими простыми способами снизить потребление электроэнергии в быту. Некоторые из них не требуют ни копейки вложений.

Используйте энергоэффективную бытовую технику

Одним из важнейших шагов к экономии является выбор энергоэффективной бытовой техники. Приборы имеют специальную маркировку от класса A до G, где класс "A++" является наиболее энергосберегающим, а "G" – наименее. Приобретая технику класса "A" или "A+", вы можете уменьшить потребление электроэнергии на 30-50%. Например, холодильник класса "A" потребляет в среднем 0,9 кВтч в сутки, тогда как класс C — около 1,45 кВтч. Это позволяет сэкономить около 200 кВтч в год. Это 864 гривны.

Выключайте электроприборы, которыми не пользуетесь

Простая привычка выключать свет, выходя из комнаты, и не оставлять электроприборы в режиме сна может существенно снизить ваши расходы. В режиме ожидания телевизоры потребляют 9 кВтч/месяц, музыкальные центры – 8 кВтч, компьютеры – 3,6 кВтч. Общие потери электроэнергии в режиме ожидания могут достигать 350-400 кВтч в год или же 1512 — 1728 грн.

Оптимизируйте использование электроплиты

При использовании электроплиты используйте посуду с ровным дном, диаметр которой равен или немного больше конфорки. Это позволит сэкономить 5-10% электроэнергии. Также выключайте конфорку за несколько минут до готовности блюда, поскольку она еще некоторое время выделяет тепло. Например, одна конфорка электроплиты при ежедневном использовании в течение часа тратит 730 кВтч в год. Посуда с ровным дном позволит сэкономить до 73 кВт·ч или 315 грн.

Выключайте бойлер, если им не пользуетесь

Бойлер в режиме ожидания автоматически включается для подогрева, расходуя электроэнергию. Если вы не пользуетесь бойлером длительное время, выключите его.

Эффективное использование холодильника

Не ставьте холодильник у плиты, батарей или прямого солнечного света. Не ставьте в холодильник горячую еду. Оптимальная температура в холодильной камере – +6…+7 °C, в морозильной камере –18 °C. Размораживайте холодильник в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Помните, что в помещении с температурой 30 °C холодильник потребляет вдвое больше электроэнергии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сэкономить поможет и счетчик с двумя зонами учета. Он считает потребленную ночью электроэнергию – за нее платить вдвое дешевле.