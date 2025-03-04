Должник или нет? 7 способов мгновенно узнать о ваших коммунальных долгах

Выбирать можно разные способы, но лучше всего — узнавать у поставщика

Накопление долгов может привести к неприятным последствиям, таким как отключение услуг или судебные тяжбы. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно регулярно проверять наличие задолженности.

Телеграф напоминает, что еще до того, как долги станут критическими, можно узнать сумму задолженности и попытаться ее реструктуризировать. Обычно коммунальные службы идут на встречу потребителю.

Как узнать задолженность за коммунальные услуги

Обратиться в свою жилищно-эксплуатационную компанию (ЖЭК) или объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Для получения данных достаточно сообщить ФИО плательщика и адрес.

Отделение "Укрпочты" также может предоставлять эту информацию при оплате коммунальных услуг. Для этого нужно сообщить ФИО, номер лицевого счета потребителя или адрес.

В отделении банка сотрудник вводит номер лицевого счета и озвучивает информацию о задолженности.

Проверить наличие задолженности можно самостоятельно в мобильном приложении банков в разделе коммунальных платежей. Например, в Приват24 или Ощад 24/7.

Сайты поставщиков услуг и личный кабинет потребителя позволяют проверить начисления и оплаты по собственному лицевому счету, посмотреть истории показателей счетчиков и т.д.

Личный кабинет на сайте "Нафтогаза"

Если ситуация уже вышла из-под контроля и прошел суд — в Украине действует реестр должников, где можно узнать о долгах по оплате ЖКУ, по которым открыто исполнительное производство. Также эти данные появляются в "Дие".

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими последствиями столкнутся те, кто не платит за коммунальные услуги. Они не только рискуют своим имуществом.