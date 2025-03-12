Ваше имя может быть в реестре должников – как это проверить
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Эти долги можно найти в Едином реестре должников: список
Единый реестр должников – это онлайн-платформа от Минюста, где можно проверить наличие финансовых задолженностей у физических и юридических лиц. Это актуально, если вы собираетесь подписать контракт, найти работу или купить недвижимость.
Однако не все долги попадают в реестр. "Телеграф" разобрался, какие именно долги там отражаются и можно ли проверить свои данные.
Какие долги попадают в реестр
Если было открыто исполнительное производство, оно автоматически вносится в реестр. Среди категорий долгов:
- Алименты после трехмесячной просрочки
- Коммунальные долги
- Задолженности по банковским кредитам
- Административные штрафы – неуплаченные штрафы за нарушение ПДД или другие правонарушения
- Задолженность перед налоговой службой
- Задолженность перед другими лицами или компаниями – при наличии решения суда о принудительном взыскании.
Как проверить долги
Следует зайти на официальный сайт Реестра от Министерства юстиции https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors и ввести ИНН или ФИО. Делать это советуют регулярно, ведь долги могут возникнуть неожиданно, например, при ошибке в реквизитах для уплаты и т.д.
"Телеграф" рассказывал, что последствия накопления задолженности непредсказуемы. Можно получить не только блокировку счетов, но и потерять имущество.