Ваше имя может быть в реестре должников – как это проверить

Эти долги можно найти в Едином реестре должников: список

Единый реестр должников – это онлайн-платформа от Минюста, где можно проверить наличие финансовых задолженностей у физических и юридических лиц. Это актуально, если вы собираетесь подписать контракт, найти работу или купить недвижимость.

Однако не все долги попадают в реестр. "Телеграф" разобрался, какие именно долги там отражаются и можно ли проверить свои данные.

Какие долги попадают в реестр

Если было открыто исполнительное производство, оно автоматически вносится в реестр. Среди категорий долгов:

Алименты после трехмесячной просрочки

после трехмесячной просрочки Коммунальные долги

Задолженности по банковским кредитам

Административные штрафы – неуплаченные штрафы за нарушение ПДД или другие правонарушения

– неуплаченные штрафы за нарушение ПДД или другие правонарушения Задолженность перед налоговой службой

Задолженность перед другими лицами или компаниями – при наличии решения суда о принудительном взыскании.

Как проверить долги

Следует зайти на официальный сайт Реестра от Министерства юстиции https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors и ввести ИНН или ФИО. Делать это советуют регулярно, ведь долги могут возникнуть неожиданно, например, при ошибке в реквизитах для уплаты и т.д.

"Телеграф" рассказывал, что последствия накопления задолженности непредсказуемы. Можно получить не только блокировку счетов, но и потерять имущество.