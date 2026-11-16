Сначала "ослепить" дроны: на Западе высоко оценили украинскую операцию "Вивальди"

Украинские подразделения месяцами изучали расположение российских пунктов управления и пути снабжения

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Во время операции "Вивальди" военные Третьего армейского корпуса сначала ударили по российской дроновой инфраструктуре, чтобы лишить противника возможности видеть поле боя. Такой подход создал окно возможностей дальнейших наступательных действий украинских сил.

Операцию высоко оценили редактор The Economist по обороне Алекс Тернен и редактор по вопросам геополитики Дэвид Ренни. Они разобрали, как украинские военные решали проблему сосредоточения сил на поле боя под постоянным наблюдением беспилотников.

Почему пехота не может просто собраться для наступления

Тернен описывает прифронтовую полосу шириной 20-40 км как пространство, где на поверхности почти не видно людей. Военные вынуждены прятаться под землей, поскольку дроны и артиллерия делают открытое передвижение слишком опасным. По его сравнению, это напоминает Первую мировую войну, когда с воздуха можно было увидеть траншеи, но мало движения между ними.

Российский подход состоит в проникновении малых групп пехоты, по которым должны продвигаться большие силы. Однако, объясняет Тернен, эти подкрепления попадают под удары дронов и артиллерии еще на подходе к цели. Перед украинскими подразделениями встала задача: как выйти из укрытий и сосредоточить достаточно военных для взятия территории под контроль.

Как "Вивальди" лишала противника разведки и снабжения

Украинские военные начали с детального изучения российской системы применения БПЛА на конкретном участке. В течение месяцев они устанавливали, откуда противник запускает дроны, где работают операторы и как им доставляют грузы. Первый этап операции предусматривал удары по узлам снабжения беспилотников, штабам и выявленным позициям операторов.

Первый этап "Вивальди" был направлен на узлы снабжения, штабы и позиции операторов БпЛА Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Нейтрализуйте систему, которая видит ваши действия, потому что именно информация в войне ведет к результату", — объяснил логику украинского подхода редактор The Economist по обороне Алекс Тернен.

Когда эта система была лишена разведывательных возможностей и поставок, российские силы потеряли возможность эффективно наблюдать за действиями украинских подразделений и применять дроны. Именно эту последовательность – сначала нарушить работу разведки, управления и логистики – эксперты называют важным шагом в изменении тактики.

Удары вглубь дополняли действия на фронте

Третий армейский корпус действовал в рамках более широкой кампании. Параллельно с ударами на относительно небольшом расстоянии украинские силы атаковали цепи глубже в тылу. Тернен объясняет, что украинское понятие ударов средней дальности обычно охватывает расстояние 200-400 км по линии фронта, хотя оценки этих границ отличаются.

Логика таких атак – добраться до источника поставки, а не уничтожать каждую отдельную доставку. Для объяснения Тернен привел аналогию с заказом из Amazon: ударить по складу вместо везущего товар фургона. Значительную часть работы выполняют Силы беспилотных систем, используя большие дроны с дистанционным управлением через терминалы Starlink.

Одним из приоритетов кампании средней дальности было давление на логистику Крыма: удары по железной дороге и узлам снабжения. По оценке Тернена, беспилотники в этой кампании выполняли задачи, обычно возлагаемые на тактическую авиацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о деталях операции "Вивальди" и какой урок из нее может извлечь НАТО.