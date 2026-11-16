Больше никаких слез над луком: что нужно сделать с ножом перед нарезкой

Для этого способа подойдут разные масла, но важен их вкус

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Чтобы не плакать во время нарезки лука, пользовательница предлагает предварительно смазать лезвие ножа небольшим количеством масла. Свой лайфхак она демонстрирует на красном луке, который нарезает на кухонной доске.

Прием показала пользовательница с ником generationacres.farm в Instagram. Она берет бутылку масла и кухонный нож, наливает немного масла непосредственно на лезвие и распределяет его по поверхности ножа.

После этого женщина переходит к нарезке: смазанным ножом режет лук на доске. Именно подготовка лезвия перед работой является главным шагом этого способа – масло она наносит на нож, а не на овощ.

Для такого приема подойдет любое масло: авокадо, подсолнечное или легкое оливковое. Критической разницы между ними для самого лайфхака нет. Главное – чтобы выбранное масло не перебивало вкус лука, особенно если потом его будут есть сырым.

Как сообщал "Телеграф", в готовую закуску из квашеной капусты можно добавить ароматное масло и мелко нарезанный лук в советах к закуске.