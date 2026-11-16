Компанию продали – бронь исчезла? Когда работники могут внезапно потерять отсрочку

В период корпоративных изменений особого внимания требует переходный период

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Когда смена владельца компании влияет на бронирование работников

Смена владельца предприятия сама по себе не отменяет бронирование, если юридическое лицо продолжает существовать с тем же кодом ЕГРПОУ и сохраняет критический статус. В то же время в случае прекращения предыдущей компании бронь обычно не переходит к правопреемнику автоматически.

Юристка АО "Марусяк і Партнери" Адриана Чвартацкая объяснила РБК-Украина, что решающее значение имеют непрерывность существования юридического лица и его код ЕГРПОУ. Бронирование оформляют в отношении конкретного работодателя, который имеет соответствующий статус критически важного предприятия.

Продажа компании: когда бронь сохраняется

Если меняются только владельцы долей или акций, а компания остается тем же юридическим лицом, бронирование работников должно продолжать действовать. Это касается и смены названия или организационно-правовой формы без прекращения юрлица и изменения кода ЕГРПОУ.

В то же время после регистрационных изменений возможны технические сбои: бронирование может временно не отображаться в Резерв+ или некорректно подтягиваться в системе "Оберіг". Поэтому юрист советует уведомить орган, который предоставил критический статус, обновить данные через Дію и проверить отображение отсрочек.

После регистрационных изменений бронирование может временно не отображаться в Резерв+ Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Реорганизация: переходит ли бронь к правопреемнику

Во время слияния, присоединения, разделения или преобразования может прекратиться прежнее юридическое лицо и возникнуть новое. В таком случае правопреемник получает права и обязанности компании, но бронирование работников обычно не переносится автоматически.

Предприятию может понадобиться повторно оформить критический статус, подать новые списки работников и дождаться результата в государственных реестрах. Из-за этого человек рискует временно остаться без действующей отсрочки, даже если компания продолжает работать в критически важной сфере.

На переходный период Чвартацька советует работникам получить подтверждение подачи документов на повторное бронирование и хранить документы о трудоустройстве и реорганизации. Бизнесу стоит заранее согласовывать корпоративные изменения с переоформлением критического статуса и бронирования.

После реорганизации предприятию может понадобиться повторно оформить критический статус Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что еще может стать причиной аннулирования брони

Даже если юридическое лицо сохранилось, бронирование могут аннулировать по другим основаниям, предусмотренным пунктом 31 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина № 76. Среди них – утрата критического статуса, ликвидация работодателя, истечение срока бронирования, увольнение работника или приостановление трудового договора.

Если человек уволился из одной компании и устроился в другую, для получения отсрочки необходимо новое бронирование. Новый работодатель должен соответствовать требованиям, а работник – подпадать под условия бронирования и установленный лимит.

Как отмечает портал Дія, после окончания срока действия критического статуса или истечения года с даты его предоставления доступ к услуге бронирования закрывается. Проверить результат оформления отсрочки можно в электронном военно-учетном документе в Резерв+.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пересмотр критериев критичности может повлиять на бронирование работников от мобилизации и поставить под угрозу их отсрочку.