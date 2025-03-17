Пачка за 32 гривны! Где в Украине купить самые дешевые сигареты и каких марок

Если поискать, то сигареты можно купить по значительно более низкой стоимости

Цены на сигареты в Украине местами в магазинах достигают 135 гривен. Можно найти что-то значительно дешевле, но не всегда такие пачки будут иметь высокое качество.

"Телеграф" узнал, что сейчас можно купить сигареты по еще более сниженным ценам — от 32 гривен за пачку. Однако такие ценники и товары точно не встретишь в обычных магазинах или супермаркетах.

Интернет-магазин "Tobaccos" предлагает купить самый дешевый блок сигарет "Прима" за 330 гривен, соответственно одна пачка — 33 гривны. Товар имеет самую низкую цену среди предлагаемых и имеющихся в магазине.

За 350 гривен можно купить сигареты с фильтром без марки.

От 400 до 540 гривен продаются сигареты Tobacco, Italian, King, Oscar и Lifa.

Тем временем минимальная стоимость сигарет в магазине "Сігіопт" стартует от 320 гривен за блок "Ritm".

Цены за 400 гривен не превышают и на "Прима", "Astra", "Blue", "Star" и обычные сигареты с фильтром.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменились цены на сигареты за 4 года и насколько выросли расходы на них по сравнению со средними зарплатами.