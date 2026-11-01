В "АТБ" снизили цену на популярное печенье Roshen: сколько теперь стоит упаковка
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В акционный ассортимент вошло сахарное печенье с какао-начинкой в упаковке 180 г.
В супермаркетах сети "АТБ" действуют акции на продукты питания и товары повседневного спроса. Среди товаров со сниженными ценами – сладости, бакалея, молочная продукция и разнообразные вкусности.
Об одной из акций на сладости в "АТБ" рассказывает "Телеграф". На этот раз в центре внимания – сахарное печенье ROSHEN MULTICAKE с начинкой какао. Скидка распространяется на упаковку весом 180 граммов.
На ценнике указана скидка 10%: обычная стоимость печенья составляет 40,40 грн, а акционная – 44,90 грн. Перед покупкой проверьте актуальную цену непосредственно в магазине.
Как ранее сообщал "Телеграф", в супермаркетах "АТБ" покупатели могут приобрести четыре вида батончиков Roshen со скидкой 30%. Акционное предложение действует до 3 ноября. Подробнее о скидках на батончики.
Кроме того, в сети действует акция на пралиновые конфеты Roshen "Монблан" с шоколадом и кунжутом. Разница между обычной и акционной стоимостью составляет 50,50 грн за килограмм. Какие цены установили на конфеты.
Также покупатели могут сэкономить на сладостях Roshen Ko-Ko Choco White и "Ромашка", которые продают со скидкой 27%. Подробнее об акции на два вида конфет.