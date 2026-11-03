Орешки с "тараканами": острая новинка из "Авроры" взбудоражила украинцев

Покупатели обсуждают вкус и остроту закуски

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Жареный арахис с сушёными креветками BELFOOD стал предметом обсуждения после того, как покупательница рассказала, что нашла его в "Авроре". Необычная закуска понравилась не всем: одни пользователи оценили её, другие раскритиковали внешний вид и слишком острый вкус.

Своей находкой в Threads поделилась украинка Евгения. Под её публикацией украинцы обсуждали свои впечатления от снека.

"Наконец-то нашла эту дичь с креветками в "Авроре"", – написала девушка, показав закуску.

Закуску BELFOOD с сушёными креветками обсуждают из-за вкуса и внешнего вида

Арахис BELFOOD с сушёными креветками вызвал споры покупателей

Сколько стоит арахис с креветками

В банке с красной крышкой – жареный острый арахис с сушёными креветками. В Varus и "Авроре" продаётся упаковка весом 120 г.

На сайте Varus банка стоит 129.00 грн.

В Varus банка острого арахиса с сушёными креветками стоит 129.00 грн

В "Авроре" такая же упаковка стоит 119 грн – на 10 гривен дешевле. На странице магазина указано, что товар доступен для покупки и есть в наличии в 271 магазине.

В "Авроре" упаковка BELFOOD весом 120 г на 10 гривен дешевле

Hop Hey также продает этот товар за 119 грн

Почему покупатели спорят о необычной закуске

В обсуждении чаще всего жалуются на остроту. Пользователь @tedddyfit написал, что снек оказался очень острым даже для него. @o.kirieshich рассказала, что уже пробовала такую закуску и после неё плохо себя чувствовала.

"Острое такое, что можно дуба дать, и арахис горький, никакой. Выбросила", – написала @ppeliukh.

О вкусах мнения тоже разошлись. @zh.yaroslav77 продукт не понравился, а @rim_neren остался доволен покупкой.

Покупатели разошлись во мнениях о вкусе и остроте закуски

Внешний вид арахиса тоже стал поводом для шуток. @man_in_ua сравнил креветку среди орехов с тараканом, а @oleksandrkocubovic пошутил, что банку стоит оставить на ядерную зиму.

Пользователь @antoniosrishon назвал снек вариантом на несколько проб: по его словам, первые два-три раза вкусно, а потом впечатление уже не то.

Необычное сочетание арахиса и креветок вызвало шутки в обсуждении

Как сообщал "Телеграф", в магазине "Аврора" заметили необычный товар, который совмещает предмет одежды и фонарик. Подробнее о находке в магазине.