Орешки с "тараканами": острая новинка из "Авроры" взбудоражила украинцев
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Покупатели обсуждают вкус и остроту закуски
Жареный арахис с сушёными креветками BELFOOD стал предметом обсуждения после того, как покупательница рассказала, что нашла его в "Авроре". Необычная закуска понравилась не всем: одни пользователи оценили её, другие раскритиковали внешний вид и слишком острый вкус.
Своей находкой в Threads поделилась украинка Евгения. Под её публикацией украинцы обсуждали свои впечатления от снека.
"Наконец-то нашла эту дичь с креветками в "Авроре"", – написала девушка, показав закуску.
Сколько стоит арахис с креветками
В банке с красной крышкой – жареный острый арахис с сушёными креветками. В Varus и "Авроре" продаётся упаковка весом 120 г.
На сайте Varus банка стоит 129.00 грн.
В "Авроре" такая же упаковка стоит 119 грн – на 10 гривен дешевле. На странице магазина указано, что товар доступен для покупки и есть в наличии в 271 магазине.
Почему покупатели спорят о необычной закуске
В обсуждении чаще всего жалуются на остроту. Пользователь @tedddyfit написал, что снек оказался очень острым даже для него. @o.kirieshich рассказала, что уже пробовала такую закуску и после неё плохо себя чувствовала.
"Острое такое, что можно дуба дать, и арахис горький, никакой. Выбросила", – написала @ppeliukh.
О вкусах мнения тоже разошлись. @zh.yaroslav77 продукт не понравился, а @rim_neren остался доволен покупкой.
Внешний вид арахиса тоже стал поводом для шуток. @man_in_ua сравнил креветку среди орехов с тараканом, а @oleksandrkocubovic пошутил, что банку стоит оставить на ядерную зиму.
Пользователь @antoniosrishon назвал снек вариантом на несколько проб: по его словам, первые два-три раза вкусно, а потом впечатление уже не то.
Как сообщал "Телеграф", в магазине "Аврора" заметили необычный товар, который совмещает предмет одежды и фонарик. Подробнее о находке в магазине.