Какую сумму долларов нужно положить на депозит, чтобы получить доход в не менее 10 тысяч

Сумма в 4 000 долларов на депозите за определенное время может принести значительную прибыль

Получать пассивный доход украинцы могут с помощью депозитного счета в банке. Заработок, в основном, зависит от вложений, ведь чем они больше, тем и выше окончательная сумма.

Чтобы точно получить доход в не менее 10 тысяч гривен, украинцу необходимо положить на депозит н-сумму долларов. Телеграф узнал, какая это будет сумма.

Согласно актуальным данным о депозитах в украинских банках в "Минфине", заработок в 10 тысяч гривен можно получить при условии, если лицо принесет в банк 4 250 долларов и "забудет" о них на 2,5 года. Стоит напомнить, что сейчас, 10 апреля 2025 года, курс продажи наличного доллара составляет 41,28 гривны, а потому 243 доллара равны 10 031 гривне.

На депозитный счет можно положить и меньшую сумму долларов, а именно сотню. Она является минимальной суммой вложений. "Телеграф" рассказал, какого дохода ожидать украинцу со 100 долларами, если он отдал их на год, два или три.

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