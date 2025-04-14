Евро резко дорожает в Украине: что происходит

Торговая политика США сказалась на курсе евро

Курс евро в Украине продолжает расти уже почти неделю. Если в прошлый вторник он составлял 44,71 гривны за один евро, то в понедельник, 14 апреля за один евро просят уже 46,91 гривны.

Об этом говорится в официальных данных, обнародованных на сайте Национального банке Украины. Причиной столь резкого подорожания является торговая война президента США Дональда Трампа, которая заставила усомниться в роли доллара, как стабильной валюты.

"В конце прошлой недели единая европейская валюта достигла самого высокого уровня за три года, поскольку экономическая неопределенность, вызванная тарифной политикой США, поставила под сомнение традиционную роль доллара как убежища", — сказано в материале Bloomberg.

При этом аналитики отмечают, что этот рост евро является самым быстрым за последние полтора десятилетия. В свою очередь трейдеры ожидают, что европейская валюта может достичь показателя в 1,2 доллара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где выгоднее обменять доллар на гривну. Доллар можно обменять как в банке, так и в обменнике, но курсы будут точно отличаться.