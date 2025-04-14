Євро різко дорожчає в Україні: що відбувається

Торгова політика США далася взнаки на курсі євро

Курс євро в Україні продовжує зростати майже тиждень. Якщо минулого вівторка він становив 44,71 гривні за один євро, то в понеділок, 14 квітня, за один євро просять уже 46,91 гривні.

Про це йдеться в офіційних даних, оприлюднених на сайті Національного банку України. Причиною такого різкого подорожчання є торгівельна війна президента США Дональда Трампа, яка змусила засумніватися у ролі долара як стабільної валюти.

"Наприкінці минулого тижня єдина європейська валюта досягла найвищого рівня за три роки, оскільки економічна невизначеність, спричинена тарифною політикою США, поставила під сумнів традиційну роль долара як притулку", — сказано у матеріалі Bloomberg.

При цьому аналітики зазначають, що це зростання євро є найшвидшим за останні півтора десятиліття. Своєю чергою трейдери очікують, що європейська валюта може досягти показника 1,2 долара.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де вигідніше обміняти долар на гривню. Долар можна обміняти як у банку, так і в обміннику, але курси точно відрізнятимуться.