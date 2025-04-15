Всього по 1 гривні щодня. Скільки місяців потрібно заощаджувати, аби зібрати 100 доларів

Варіант, коли потрібно відкладати по 1 гривні, є простим, але результат накопичень в 100 доларів не скоро прийде

Сотню доларів можна зібрати навіть з мінімальним доходом, відкладаючи по 5, 10 чи 15 гривень щодня. Однак якщо ці суми завеликі для вас, то можна їх зменшити до 1 гривні.

"Телеграф" вирішив підрахувати, скільки доведеться заощаджувати по 1 гривні щомісяця, аби в кінцевому результаті отримати 100 доларів. Згідно з актуальним курсом продажу готівкового долара в "Мінфін" в 40,98 гривні, 100 доларів наразі дорівнюють 4098 гривням.

Заощадження по 1 гривні щодня протягом місяця принесуть 30 гривень. Однак є лютий, в якому 28 днів, а також місяці по 31 дню.

Відповідно, якщо ви почали збирати з січня 2025, то за пів року накопичиться 181 гривні, бо за цей період буде один місяць у 28 днів, два — в 30 та три — в 31. За рік сума виросте до 365 гривень.

Тож, 4098 гривень ділимо на 365 гривень, і отримуємо 11,3. Тобто, аби зібрати 100 доларів зі щоденними відкладеннями в 1 гривню, необхідно заощаджувати протягом 11 років та 3 місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де наразі вигідніше обміняти долар на гривню, в банках чи обмінниках.