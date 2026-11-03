В Киеве предлагают озвучить воздушную тревогу голосом Зеленского: детали

Авторы идеи считают, что голос главы государства будет привлекать внимание к предупреждению

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В Киеве предлагают сообщать о начале и отбое воздушной тревоги голосом президента Украины Владимира Зеленского. Через городскую систему оповещения должно звучать его обращение с призывом направляться к укрытию.

Такое предложение в петиции на сайте Киевского горсовета изложил Игорь Лапин. Инициаторы просят обратиться к президенту и его Офису, чтобы согласовать запись сообщений с его участием.

Зачем предлагают изменить озвучку тревоги

Авторы петиции отмечают, что голос Зеленского знаком гражданам по его обращениям. По их мнению, такое озвучение привлечет больше внимания к сигналам опасности и подчеркнет непосредственное участие руководства государства в заботе о безопасности людей.

"Голос Президента Украины хорошо знаком гражданам по его обращениям. Считаем, что записанное им сообщение с призывом направляться к укрытию может усилить внимание к оповещению и подчеркнуть личное участие руководства государства в заботе о безопасности людей ", – говорится в петиции.

Цель инициативы – содействовать единству граждан вокруг Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины во время военного положения. По мнению авторов, для жителей и гостей столицы такое уведомление станет напоминанием об общей ответственности за сохранение жизни и важность соблюдения рекомендаций гражданской защиты.

Какие требования предъявляют к записям и внедрению

Технические и организационные вопросы использования записей в городской системе оповещения предлагают поручить Департаменту муниципальной безопасности КГГА. Записи должны включать оба сообщения: о начале воздушной тревоги и о ее отбое.

"Обеспечить четкость, разборчивость и краткость сообщений, соответствие требованиям гражданской защиты и сохранения оперативности оповещения. Использовать аутентичную запись, сделанную с согласия Президента", – отмечено среди требований петиции.

Сбор подписей под обращением начался 2 ноября 2026 года. Чтобы Киевсовет рассмотрел петицию, ее должны поддержать 6000 человек.

На момент публикации обращение находится на этапе сбора голосов: его поддержали 33 человека. До завершения сбора подписей остается 59 дней.

Важно! Представление петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением властей или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Более подробно читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-либо изменить"

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