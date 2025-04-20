Чьи-то пенсии выросли на 1300 грн. Кто начал получать больше

Одной категории пожилых людей повезло — им повысили пенсии на 1300 грн

В Украине произошло повышение пенсий. Некоторые украинцы начали получать на почти 1300 гривен более высокие выплаты.

Заметнее всего пенсии увеличились у судей. Им предусмотрено в среднем 108 321,6 гривны — это на 1281 гривну больше, чем в начале года, об этом говорится в издании "На пенсии", ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины.

В то же время, по данным издания, в Украине пенсии получают 10,3 миллиона лиц, большинство пенсионеров, в том числе 7,5 миллиона, имеют выплаты по возрасту.

Остальным украинцам начисляют выплаты за выслугу лет в 12 тысяч гривен, социальные пенсии и пенсии по инвалидности.

Есть категория пенсионеров, а именно 398 267 лиц, имеющих ежемесячную пенсию до 3 тысяч гривен. Еще почти 3 340 500 лиц имеет пенсии в диапазоне от 3001 до 4000 гривен, в среднем — 3 341,83 гривны.

Пенсия от 4001 до 5000 гривен насчитывается 20,4% украинцам, то есть 2 105 500 лицам. Между тем 28,9%, а именно 2 987 845 лицам, осуществляют пенсии в сумме от 5001 до 10 000 гривен.

В ПФУ не забыли и о пенсионерах, которые получают более 10 тысяч гривен — 14,5%, то есть 1 499 274 лиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров сможет получать надбавку в течение 18 лет.