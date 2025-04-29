Некоторые пенсионеры по-другому будут получать свои выплаты. В ПФУ дали объяснения

Одна категория пожилых людей может самостоятельно сменить банк, где им будут начислять выплаты

Пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, могут самостоятельно сменить банк, где будут получать свои выплаты.

Согласно постановлению "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности", теперь пенсионеры ВПЛ сами будут выбирать банк, где им будут выплачивать пенсии. Об этом объяснили в Пенсионном фонде.

Раньше им начисляли средства только через "Ощадбанк".

Чтобы изменить банк для выплаты пенсии, пожилому лицу нужно подать заявление в Пенсионный фонд. В нем должно быть указано название нового банка и реквизиты банковского счета.

В то же время, необязательно для этого идти в ПФУ. Подать заявление можно онлайн, а именно через веб-портал электронных услуг фонда.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как украинцам можно восстановить свои пенсии. Это можно сделать и тем, которым не осуществляют выплаты в течение долгого периода, но не более 3 лет.