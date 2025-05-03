Значительно урезанной? Какой ожидается пенсия у тех, кто имеет 50 тысяч зарплаты, но всего 15 лет стажа

Значительная зарплата не всегда гарантирует высокую пенсию

На размер пенсии влияют страховой стаж, возраст выхода на отдых и заработная плата. Чем она выше, тем больше и пенсионное начисление. Однако в определенных случаях не стоит на нее полагаться.

Есть категория лиц, у которых значительно урежется пенсия в 2025 году, даже если они получают доход в 50 тысяч гривен ежемесячно. Кому не повезет, разбирался "Телеграф", пользуясь пенсионным калькулятором.

В текущем году украинец с доходом в 50 тысяч гривен не сможет получать значительную пенсию, если его страховой стаж всего 15 лет. То есть минимальная норма для выхода на пенсию в 65 лет. Государство будет начислять ему выплату, которая не будет достигать выше 8216 гривен.

Следует заметить, что такая сумма была рассчитана без учета уязвимых категорий населения, в частности, ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может выйти на пенсию в текущем году в 60 лет, имея недостаточную норму страхового стажа, которая составляет 28 лет.