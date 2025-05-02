Пенсионеры от 65 лет должны получить доплаты, если их выплаты меньше 3200 грн

Для каждой категории пенсионеров от 65 и более 80 лет есть разная норма пенсии и доплаты к ней

Доплаты к пенсии в Украине в 2025 году предусмотрены пожилым лицам, которым исполнилось от 65, если их выплаты менее 3200 гривен. Однако для каждой категории пенсионеров есть своя норма пенсии и доплаты к ней.

Такая доплата будет осуществляться для пенсионеров, которые не работают, имеют норму страхового стажа и получают меньшую пенсию, чем ожидалось. Это предусмотрено постановлением "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году".

Какие доплаты получат лица в возрасте от 65 и до 70 лет

Если пенсия лиц в возрасте от 65 лет и старше меньше 3 758 гривен, им будет установлена доплата до этой суммы, что не хватает до указанного размера, при наличии достаточного стажа — 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. Лица до 70 лет также имеют право на доплату, если их пенсия меньше 3 323 гривны, при условии наличия необходимого стажа или инвалидности I группы.

Какие доплаты получат лица в возрасте от 70 и до 80 лет

Пенсионеры 70-80 лет рассчитывают на доплату, если пенсия меньше 3 613 гривен. То есть на сумму, которой не хватает до указанной. Им нужно иметь норму стажа — 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно.

Какие доплаты получат лица старше 80 лет

Для 80-летних и выше предусмотрена доплата, если выплата на отдыхе менее 3 758 гривен и у них есть норма минимального стажа — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Им также осуществят выплату в той сумме, которой не хватает до 3 758 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионерам из девяти областей выплатят дополнительные деньги.