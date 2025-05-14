В 65 иметь 40 лет стажа, но 10 тысяч зарплаты. Какой будет пенсия в 2025

Значительной пенсии точно не ожидается

Пенсия в Украине рассчитывается в зависимости от возраста выхода на пенсию, страхового стажа и зарплаты. Однако если доход небольшой, но лицо имеет сверхурочный стаж, то на значительную пенсию можно не ожидать.

Какой будет пенсия для пожилого человека, который в 65 лет имеет 40 лет стажа, но 10 тысяч гривен зарплаты, узнал "Телеграф". В этом помог пенсионный калькулятор.

Если в 2025 году на пенсию будет выходить мужчина, который в 65 лет имеет 40 лет стажа, то ему предусмотрено 5785 гривны пенсии.

В то же время женщине, которая так же будет выходить на отдых в 65 лет, имея 40 лет стажа и 10 тысяч гривен зарплаты, будут выплачивать пенсию в 5874 гривны.

То есть разница между этим суммами составляет 89 гривен и более высокую выплату будет получать женщина.

Заметим, что украинцы не относится ни к одной льготной категории населения — ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько получит пенсионер, если для него внести благотворительный взнос в Пенсионный фонд Украины. Вся сумма точно не дойдет до гражданина.