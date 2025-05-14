Какая пенсия будет у мужчины в 65 лет с очень маленькой зарплатой и большим стажем

Если работать больше и иметь большой стаж, то выплата возрастет

На размер пенсии влияют не только страховой стаж, возраст ухода на отдых, но и заработная плата. Чем она выше, тем больше и пенсионное начисление, но что делать тем, у кого была очень низкая зарплата, но большой стаж?

Об этом узнал "Телеграф". Мы использовали специальный пенсионный калькулятор, чтобы понять, какой суммы следует ожидать украинцам на отдыхе.

Если 65-летний украинец в 2025 году наработал 30 лет стажа, то есть норму на текущий год, при этом получая зарплату в 4830 гривен, то пенсию он может получать 2064 гривен, а это довольно низкая пенсия в наше время.

Обратите внимание, что размер пенсии изменится, если зарплата будет больше, например, 8830, тогда выплата будет — 3773 грн.

Выплата на отдыхе также увеличится, если страховой стаж мужчины будет расти, а заработная плата останется такой же. При этом он может быть ветераном войны и участником боевых действий, тогда его пенсия будет составлять 3282, то есть больше на 1218 грн.

Следует заметить, что такая сумма была рассчитана без учета уязвимых категорий населения, в частности, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы могут оформить пенсию, если у них меньше года стажа.