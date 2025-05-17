Выгодно ли выходить на пенсию в 60 лет с 35 годами стажа, чем в 65 с 15 годами стажа

Разница между суммами точно есть

Пенсия в Украине назначается на основе страхового стажа, возраста выхода на отдых и заработной платы. Ее сумма так же колеблется от этих факторов.

А выгодно ли выходить на пенсию в 60 лет с 35 годами стажа, чем в 65 лет с 15 годами стажа, разобрался "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Итак, в 2025 году мужчина, которому исполнилось 60 лет, хочет выйти на пенсию со страховым стажем в 35 лет и заработной платой в 20 тысяч гривен. Ему начнут выплачивать по 7669 гривен пенсии.

Если ему в текущем году ему исполнилось 65 лет, и он имеет 15 лет стажа и 20 тысяч гривен ежемесячного дохода, тогда его пенсия составит всего 3287 гривен.

Обратите внимание на то, что мужчина оформляет пенсию на общих условиях. Кроме того, он не принадлежит ни к одной категории населения, в частности, ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы с определенным статусом могут рассчитывать на рост пенсии в 2025 году.