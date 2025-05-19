Всего 5 тыс. зарплаты, но 45 лет стажа. Какой ожидается пенсия в 2025

Сверхурочный стаж не всегда принесет значительную пенсию

Каждый пенсионер в Украине имеет индивидуальный размер выплаты, ведь он колеблется в зависимости от стажа, размера зарплаты или возраста выхода на отдых. Если у него есть сверхурочный стаж, но маленький доход, то значительной пенсии не ожидается.

Какой точно будет пенсия у украинцев, зарабатывающих по 5 тысяч гривен, но имеющих 45 лет стажа в 2025 году, узнал "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Представим, что мужчине в 2025 году исполнилось 65 лет. Он будет выходить на пенсию с 45 годами стажа и зарплатой в 5 тысяч гривен. В таком случае его пенсия составит 3381 гривны.

Если же на отдых собирается женщина в 65 лет с такими же годами стажа и суммой заработной платы, то ее пенсия составит 3470 гривен.

Мужчина и женщина будут оформлять выплату на общих условиях, поэтому дополнительных надбавок как ветераны войны, дети войны, почётные доноры, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д., они не будут получать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине могут остановить выплату пенсии. Для этого есть два основания.