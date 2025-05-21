Как женщине в 2025 году получать 15 тысяч пенсии

Для 15 тысяч гривен пенсии в Украине в 2025 году женщине должно исполниться 60 лет, ей нужно зарабатывать от 42 тысяч и иметь 32 года стажа

Пенсию в 15 тысяч гривен могут получать украинки, которые будут отвечать определенным условиям, среди которых есть норма страхового стажа и достаточно высокая заработная плата.

"Телеграф" решил узнать условия, которым нужно отвечать женщине, чтобы в 2025 году иметь пенсию от 15 тысяч гривен. В этом помог пенсионный калькулятор.

Женщине в 2025 году для пенсии в 15 тысяч гривен нужно:

чтобы ей исполнилось 60 лет;

иметь норму страхового стажа в 32 года;

получать заработную плату, сумма которой точно не должна быть менее 42 686 гривен.

Заметим, что пенсия украинки была вычислена на общих условиях. Кроме того, она не относится ни к одной категории населения, в частности ветеран войны, ребенок войны, почетный донор, лицо, имеющее заслуги перед Родиной и т.д., поэтому надбавки ей не предусмотрены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько получит пенсионер, если для него внести благотворительный взнос в Пенсионный фонд Украины. В фонде объяснили, что гражданин, для кого предусмотрен взнос, получит не всю сумму.