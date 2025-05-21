Какой должна быть сумма долларов на депозите, чтобы получить от 10 тысяч гривен дохода

На депозите можно значительно заработать, если отнести в банк немаленькую сумму долларов

Доллар может принести украинцу прибыль, если тот положит валюту на депозит. Впрочем, значительного дохода можно ожидать только тогда, когда на счету также будет немаленькая сумма долларов.

А о какой сумме долларов нужно забыть, чтобы позже с депозита за год, два или три получить доход в 10 тысяч гривен, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали данные в Министерстве финансов Украины.

Чтобы получить прибыль в 10 тысяч гривен, или 242 доллара (в соответствии с курсом продажи наличного доллара в 41,45 гривны) з долларового депозита в год, украинцу нужно отнести в банк 11 300 долларов.

Если вы выбрали двухлетний депозит, тогда нужно отдать 5 250 долларов.

В то же время если депозит взять на три года, тогда для 10 тысяч прибыли нужно положить на счет 3 500 долларов.

Итак, чем длиннее будет срок депозита, тем меньшую сумму долларов нужно будет положить на него, чтобы иметь от 10 тысяч гривен прибыли, ведь за год такой доход будет с 11 300 долларов, а за три года — с 3 500 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда сотню долларов можно было купить в Украине всего за 800 гривен.