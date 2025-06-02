Украинцы могут оформить пенсию, даже если не работали. Какой будет сумма

Чтобы иметь социальную пенсию, украинцу нужно соблюдать два главных условия

Украинские пенсионеры могут получить социальную пенсию, если они не имеют права на обычную по возрасту. Ее сумма зависит от двух социальных выплат.

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для получения выплат по возрасту (менее 15 лет), могут оформить социальную пенсию. Соответственно, она будет выплачиваться каждый месяц, как сообщили на Правительственном портале.

Соцпенсию могут оформить и те, кто никогда официально не работал и не имеет страхового стажа.

Сумма такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние шесть месяцев. Прожиточный минимум в 2025 году составляет 2 361 гривны.

Но отмечают, что такое начисление не может превышать размера 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен.

Соответственно, если будет расти прожиточный минимум, то тогда будет меняться и соцпенсия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую пенсию ждать женщине в 2025, если ей будет 60, 63 или 65 лет, и она будет получать 15 тысяч зарплаты.