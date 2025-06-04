Где купить клубнику и сохранить 150 гривен. Анализ цен в пяти магазинах

"Телеграф" нашел самую "сладкую" цену на клубнику

Клубника уже активно продается на украинском рынке. Местами цены на нее значительно отличаются и, если найти самые выгодные предложения, можно значительно сэкономить.

"Телеграф" решил узнать, как колеблются ценники на клубнику в украинских магазинах и где она самая дешевая. В некоторых супермаркетах суммы в чеках могут выйти на 150 гривен ниже.

Сколько стоит клубника

Так, в "Сільпо" 100 грамм клубники обойдутся в 20,90 гривен, то есть за килограмм придется заплатить 209 гривен.

В "Metro" ценник указан сразу за килограмм — 259,90 гривны. В "Novus" 500 граммов стоят 149 гривен, то есть 298 гривен за кило. В то же время у "Varus" цена составляет 299,90 гривны за килограмм, а у "Фора" 250 граммов продают за 89,90 гривны, что равняется 359,60 гривны за килограмм.

Итак, выгоднее всего купить клубнику можно в "Сільпо" — всего за 209 гривен за килограмм, что на 90-150 гривен дешевле, чем в других супермаркетах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где выгодно купить крепкие напитки в супермаркетах.