Волна слухов о принудительном призыве поднялась после апрельского сбоя в реестре "Оберіг"

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Женщин в Украине не мобилизуют принудительно: в военное время даже тех, кто состоит на воинском учете, призывают только с их согласия. Встать на учет обязаны женщины, годные по состоянию здоровья и имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснила военный адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Елизавета Грецких.

Больше подробностей в материале: "Жена пошла служить – мужа не мобилизуют? Есть один важный нюанс".

В апреле 2026 года Минобороны объяснило, что из-за технического сбоя в реестре "Оберіг" некоторых женщин безосновательно поставили на воинский учет, а часть из них ТЦК объявили в розыск. Министерство пообещало снять ошибочно внесенных женщин с учета до конца апреля.

"Учет означает обязанность своевременно обновлять данные и пройти ВЛК, но не обязанность служить", – пояснила адвокат Елизавета Грецких.

Женщины с профессией, родственной военно-учетной специальности, могут встать на учет добровольно. Подписать контракт можно и без воинского учета и опыта службы. По словам Грецких, у медиков, связисток и IT-специалисток более широкий выбор должностей. После подписания контракта все проходят базовую общевойсковую подготовку.

Если из-за сбоя в "Резерв+" появился статус "в розыске", за помощью можно обратиться на правительственную горячую линию по номеру 1545 или на линию Минобороны по номеру 1512. Сообщение о штрафе в приложении в таких случаях не имеет юридических последствий.

Ранее "Телеграф" также объяснял, как действовать, если представители ТЦК и полиции остановили человека, а доступа к приложению "Резерв+" на телефоне нет.