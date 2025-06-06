На чем можно сэкономить, чтобы в год получить до 3 тысяч долларов

Стоит пересмотреть свои расходы

Собрать почти 3 тысячи долларов можно, если из своей жизни убрать несколько покупок, которые местами "съедают" до 5500 гривен в один месяц.

Не нужно голодать, чтобы собрать значительную сумму долларов. Стоит просто оптимизировать ежедневные расходы. "Телеграф" рассказал, на какие лишние покупки нужно обратить внимание.

Готовые продукты и полуфабрикаты

В таком случае идет переплата за обработку, упаковку, бренд. Можно сэкономить, если готовить дома, покупать крупу, мясо и овощи отдельно. Например, у "Галя Балувана" средняя стоимость блинов составляет 165 гривен, вареников — 210 гривен, а пельменей 255 гривен. То есть, если покупать одну упаковку любого полуфабриката раз в три дня, то в месяц можно сэкономить от 1650 до 2550 гривен.

Газированные напитки, соки, питьевая вода в бутылях

Такие продукты – не базовая потребность и они часто покупаются импульсивно. Лучше пить отфильтрованную воду или делать лимонад дома. Одна 1 750 миллилитровая бутылка "Кока-колил" в среднем стоит 54,60 гривны, 1 литр "Наш сік" — 48,90 гривны, а "1500 миллилитровая "Моршинська" — 27,06 гривны. Экономия от 2706 до 5460 гривен, если покупать бутылки раз в три дня в течение месяца.

Сладости, чипсы, снеки

Они также относятся к категории продуктов, которые покупаются импульсивно и имеют высокую цену за малую порцию. Их можно заменить фруктами, сухофруктами, орехами. Это будет дешевле и полезнее. Сумма сбережений зависит от предпочтений человека. Если это чипсы, стоимость которых 65,30 гривен за 120 граммов, то в месяц точно можно сэкономить более 261,2 гривны, если покупать пачку раз в неделю.

Кофе в кафе

Средняя цена одной чашки эспрессо составляет 31 гривну. Ежедневный кофе может обойтись в 930 гривен в месяц. Можно перейти на более экономичный вариант – на растворимый кофе дома.

Импортные продукты и деликатесы

Эти продукты имеют высокую цену из-за бренда и страны происхождения. Лучше выбирать местные аналоги. Например, итальянские изделия макаронные Pasta Reggia могут стоить 62,90 гривны за 500 граммов, тогда как обычные макароны перья в Украине — в среднем 34,76 гривны за 1 килограмм. Если в месяц семья съедает 3 пачки импортных макарон, то чек выйдет на 188,7 гривны. Сумма незначительна, но ее можно еще больше снизить, потратив на макароны отечественных марок до 104,28 гривны.

Так что в месяц сэкономить можно от 5735,9 гривны до 9389,9 гривны, то есть 138,54-226,79 доллара, если покупать доллары по среднему курсу в 41,40 в "Минфин".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько насобирается долларов в год, если с каждым днем откладывать на гривну больше.