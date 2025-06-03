АТБ "разводит" людей? Покупатель увидел странные расхождения в ценах в чеке (видео)
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С четырех позиций в чеке только одна правильная
Мужчина увидел большое расхождение в чеках АТБ и ценах на полках. Покупатель обнаружил, что из четырех приобретенных товаров только один был пробит правильно.
Соответствующее видео распространяется в телеграм-канале. Событие якобы произошло в Днепре на Слобожанском проспекте 68б.
По словам покупателя, который записал видео своего разговора с работником магазина, ситуация сложилась следующая:
- Бананы: цена на полки и в чеке совпали — 72 гривны
- Яблоки: на полке 62 гривны, в чеке пробито 64,95 гривны
- Чай: на ценнике 17 гривен, а в чеке — 22,90 гривны
"С четырех позиций в чеке только одно правильное", — возмущался посетитель, обращаясь к сотруднику магазина с просьбой объяснить такие разногласия.
Сотрудник АТБ пообещал проверить все ценники по товарам покупателя и вернуть разницу в сумме переплаты. Покупатель согласился получить компенсацию вместо полного возврата товара.
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