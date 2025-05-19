За ночь переписали цены? В супермаркетах существенно подорожали яблоки

Стоимость популярного фрукта в некоторых регионах Украины выросла до почти 90 гривен

Стоимость яблок в украинских супермаркетах резко выросла. Популярные сорта фрукта местами достигают почти 100 гривен за килограмм.

Существенное подорожание яблок произошло в местных супермаркетах Одессы. Там за кило Ред чиф нужно заплатить до 79,90 гривны, как сообщили в одном из местных пабликов.

В то же время, цена на яблоко Симиренка и Ред принц достигает 89,90 гривны. Они оказались самыми дорогими фруктами среди предложенных.

Всюду ли такие цены на яблоки

Между тем, по данным Министерства финансов Украины, яблоки действительно подорожали, но не столь существенно.

За месяц средняя стоимость на украинские яблоки с 46,94 гривны в апреле выросла до 56,09 гривны в мае. Между тем стоимость Айдареда с 50,96 гривны в апреле достигла 69,90 гривны в мае. Разница между ценниками составила 9,15 и 18,94 гривны соответственно.

Если покупать именно сорта Ред чиф, Ред принц и Симиренка, то цена в:

Сільпо на первый сорт зафиксировалось около 65,0 гривны, а в АТБ — 64,95 гривны;

Фора на Ред принц составляет 74,90 гривны, а у Сільпо — 70 гривен;

Сільпо на Симиренка 80 гривен, а в Novus — 52,99 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в начале мая в Одессе начали продавать "золотую" черешню.