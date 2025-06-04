Эти счастливчики могут выйти на пенсию на 10 лет раньше. Какие есть условия

В Украине эта категория граждан сможет отдыхать на пенсии уже в 50 и 55 лет

Участники боевых действий в Украине имеют право на досрочный выход на пенсию. Им нужно иметь норму стажа и достичь определенного возраста.

Чтобы оформить досрочную пенсию, УБД нужно наработать точно 20 лет стажа и ему должно исполниться от 50 лет, если это женщина. Для мужчины эти нормы повышаются на 5 лет, как предусмотрено в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Заметим, что военнослужащим, проходившим службу непосредственно в зоне боевых действий, стаж засчитывается по коэффициенту 1:3. То есть 1 месяц на фронте приравнивается к 3 месяцам стажа, без ограничения по продолжительности.

Какие документы необходимы для оформления пенсии:

паспорт гражданина Украины;

РНОКПП (идентификационный код);

трудовая книжка или документы, подтверждающие стаж;

справка о непосредственном участии в боевых действиях;

удостоверение УБД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут оформить пенсию даже если всю жизнь не работали. Мы узнали, на какую сумму можно рассчитывать в 2025 году.